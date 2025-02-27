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Сотрудничество Украины с другими странами по ископаемым не противоречит соглашению с США, - МИД

Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Соглашение о редкоземельных металлах, которое Украина подпишет с Соединенными Штатами Америки, не противоречит никаким обязательствам страны перед Европейским Союзом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Рамочное соглашение, которое мы финализировали с Соединенными Штатами, не противоречит никаким обязательствам Украины перед Европейским Союзом: ни соглашению об ассоциации, ни любым другим документам", - отметил Тихий.

В этом смысле, по мнению спикера МИД, Украине нужно рассматривать совместимость "нашего сотрудничества с Соединенными Штатами и нашего сотрудничества с Европейским Союзом и отдельными государствами-членами ЕС".

Соглашение с США

Напомним, 26 февраля Кабинет министров Украины утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

В соглашении есть шесть ключевых моментов:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих стран;
  • украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;
  • США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые являются критически важными для восстановления Украины;
  • собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;
  • в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Добавим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.

 

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