Сотрудничество Украины с другими странами по ископаемым не противоречит соглашению с США, - МИД

Соглашение о редкоземельных металлах, которое Украина подпишет с Соединенными Штатами Америки, не противоречит никаким обязательствам страны перед Европейским Союзом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
"Рамочное соглашение, которое мы финализировали с Соединенными Штатами, не противоречит никаким обязательствам Украины перед Европейским Союзом: ни соглашению об ассоциации, ни любым другим документам", - отметил Тихий.
В этом смысле, по мнению спикера МИД, Украине нужно рассматривать совместимость "нашего сотрудничества с Соединенными Штатами и нашего сотрудничества с Европейским Союзом и отдельными государствами-членами ЕС".
Напомним, 26 февраля Кабинет министров Украины утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".
В соглашении есть шесть ключевых моментов:
Добавим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.
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