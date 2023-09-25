Співпраця Росії з КНДР стає дедалі небезпечнішою, - Блінкен

Він зазначив, що Росія зневірилася у спробах знайти обладнання, матеріали і технології для триваючої агресії проти України, а Північна Корея шукає допомоги для зміцнення і просування своєї власної ракетної програми.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб виявити небезпечні шляхи військового співробітництва Росії та Північної Кореї, яке загрожує глобальному миру і безпеці", - додав він.

Зазначається, що цю тему обговорювали на форумі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, який об'єднує офіційних осіб США і Республіки Кореї.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня диктатори КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів. А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Після зустрічі диктаторів Південна Корея пообіцяла "не стояти осторонь" у разі підтвердження військової співпраці між РФ і КНДР, а невдовзі ввела санкції проти Північної Кореї. Крім цього, вони домовились з США і Японією реагувати на загрози такої співпраці.