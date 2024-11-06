Співлідери УПЛ розділили призи чергового туру першості

За підсумками 12-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та "Олександрії" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Нападник столичного гранда Владислав Ванат – футболіст звітного туру чемпіонату України. Він доклався до розгрому петровського "Інгульця" (5:2).

Форвард двічі сам покарав аутсайдера першості та асистував одноклубнику. Саме Ванат відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли після закидання Дубінчака з глибини переграв голкіпера. Перед перервою він реалізував ще один вихід на Паламарчука. У другій же половині бомбардир киян вивів Шапаренка на порожні ворота.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер 12-го туру. Під орудою вітчизняного фахівця "жовто-чорні" переграли житомирське "Полісся" в центральному поєдинку туру. Єдиний м'яч після сольного проходу Безерри оформив Смирний. "Динамо" та "Олександрія" ділять лідерство в УПЛ (по 29 очок).

Найкращих гравця і тренера туру визначили експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна. Символічна збірна туру в схемі 4-5-1: Єрмаков – Сич, Бондаренко, Шабанов, Дубінчак – Зубков, Шапаренко, Гомес, Очеретько, Безерра – Ванат. Лідери Прем'єр-ліги делегували в команду по три футболісти.