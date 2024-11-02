"Шахтар" здобув трудову перемогу над "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Шахтар" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20

З перших хвилин "гірники" прогнозовано взяли м'яч під контроль. Утім, жодного гольовому моменту підопічні Маріно Пушіча на стартовому відрізку не створили. Натомість "моряки" організували напівнагоду, коли Янаков розім'яв Різника дальнім ударом.

Значно активніше команди провели другу чверть тайму. На 17-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку – Гомес закинув із глибини в штрафний, куди ввірвався Зубков і пробив повз голкіпера. Тут же "гірники" ледь не подвоїли перевагу, але Рудько зреагував на удар Бондаренка.

Сейв голкіпера "Чорноморця" виявився доречним. Фактично не наступна атака одеситів завершилася голом у відповідь. Скиба зі зони правого інсайда м'яко накинув у карну зону, де Габелок прийняв м'яч і другим дотиком із розвороту відправив м'яч у ворота господарів.

"Шахтар" змушений був розпочати заново. Команда Пушіча фактично отаборилася на чужій половині, шукаючи можливості забити вдруге. Найближчим до успіху був Судаков, але поцілив у поперечину. Ще один його удар пройшов мимо воріт, а Невертон із меж штрафного не переграв Рудька.

Зрештою, "гірники" оформили гол у роздягальню. Допоміг "Шахтарю" стандарт – кутовий. Судаков подав на ближню стійку, де Сікан переправив м'яч на дальню, а звідти Гомес головою пробив у поперечину. М'яч відскочив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився Бондаренко.

На старті другої половини Янаков знову перевірив пильність Різника пострілом із дистанції. У відповідь Невертон пробив у руки Рудьку після передачі Судакова. Згодом останній не зміг акцентовано пробити після перспективного пасу Бондаренка перед штрафним.

Поступово "гірники" ослабили хватку. Підопічні Пушіча продовжили володіти ініціативою, але до особливої гостроти біля воріт "моряків" справу доводили вкрай рідко. Злагоджено діяла й оборона команди Олександра Бабича. Щоправда, тепер цього було замало для позитивного результату.

Організувати фінальний штурм "Чорноморець не зумів. Як наслідок, додому "моряки" повертаються хоч і з гідною, але поразкою. "Шахтар" же набрав 23 очки та піднявся в топ-3 УПЛ. Одеський колектив залишився на 10-й сходинці в турнірній таблиці (12 пунктів).