Співголова партії "Зелених" у Німеччині виступив за прискорення військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співголови партії виданню Rheinische Post.

"Коли в найближчі кілька тижнів почнеться великий наступ росіян, щойно земля перестане бути такою багнистою, ми зрозуміємо, що запізнилися. Треба думати про те, як прискорити постачання Leopard, щоб більша частина з них надійшла до ЗСУ вже цього року, а не в 2024-му", - заявив Нуріпур.

Співголова "Зелених" також незадоволений тим, що дискусія про постачання винищувачів Києву в Німеччині досі не розпочата. За його словами, коли, наприклад, Польща повідомляє, що передає Україні ще кілька танків Leopard, то це крок у правильному напрямку.

"Дебати про винищувачі не відкладені. На часі - прискорення постачання танків і виробництва боєприпасів", - зазначив політик.