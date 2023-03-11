Співголова партії "Зелених" у Німеччині виступив за прискорення військової допомоги Україні

Співголова німецької партії "Зелених" Омід Нуріпур заявив, що Німеччина повинна прискорити темпи військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співголови партії виданню Rheinische Post.
"Коли в найближчі кілька тижнів почнеться великий наступ росіян, щойно земля перестане бути такою багнистою, ми зрозуміємо, що запізнилися. Треба думати про те, як прискорити постачання Leopard, щоб більша частина з них надійшла до ЗСУ вже цього року, а не в 2024-му", - заявив Нуріпур.
Співголова "Зелених" також незадоволений тим, що дискусія про постачання винищувачів Києву в Німеччині досі не розпочата. За його словами, коли, наприклад, Польща повідомляє, що передає Україні ще кілька танків Leopard, то це крок у правильному напрямку.
"Дебати про винищувачі не відкладені. На часі - прискорення постачання танків і виробництва боєприпасів", - зазначив політик.
Нагадаємо, раніше німецька партія "Зелених" виступала за якнайшвидшу передачу Україні танків Leopard.
Зазначимо також, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, питання передачі українськім військовим літаків-винищувачів наразі немає сенсу. Однак Німеччина не розуміє зволікання з відправкою танків в Україну.
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