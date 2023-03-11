Сопредседатель партии "Зеленых" в Германии выступил за ускорение военной помощи Украине

Сопредседатель немецкой партии "Зеленых" Омид Нурипур заявил, что Германия должна ускорить темпы военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя партии интервью изданию Rheinische Post.
"Когда в ближайшие несколько недель начнется большое наступление россиян, как только земля перестанет быть такой топкой, мы поймем, что опоздали. Надо думать о том, как ускорить поставки Leopard, чтобы большая часть из них поступила в ВСУ уже в этом году, а не в 2024-м", - заявил Нурипур.
Сопредседатель "Зеленых" также недоволен тем, что дискуссия о поставках истребителей Киеву в Германии до сих пор не начата. По его словам, когда, например, Польша сообщает, что передает Украине еще несколько танков Leopard, это шаг в правильном направлении.
"Дебаты об истребителях не отложены. Сейчас актуально - ускорение поставок танков и производства боеприпасов", - отметил политик.
Напомним, ранее немецкая партия "Зеленых" выступала за скорейшую передачу Украине танков Leopard.
Отметим также, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, вопрос передачи украинским военным самолетов-истребителей пока нет смысла. Однако Германия не понимает промедления с отправкой танков в Украину.
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