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Партія "Зелених" в Німеччині виступила за якнайшвидшу передачу танків Україні

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Німеччина, Неділя 22 січня 2023 19:24
Партія "Зелених" в Німеччині виступила за якнайшвидшу передачу танків Україні Фото: віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер (facebook.com agnieszkamdb)
Автор: Каріна Левицька

Віце-голова німецької парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер повідомила, що їх партія закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца як можна швидше надати танки Leopard Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Бругер, яка займається питаннями оборони в партії "Зелених", вимагає передати ЗСУ танки Leopard, вироблені в Німеччині.

"Тепер нам потрібно швидко прийняти рішення щодо постачання бойових танків, і це має бути прийнято разом з нашими європейськими партнерами", - сказала вона.

Вона також зазначила, що вагання Німеччини грають на руку "військовому злочинцю Путіну, який тим часом готує новий, жахливий наступ на ні в чому не винний народ України".

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Міністерство оборони Німеччини готове передати Україні 19 старих танків Leopard 2, що до цього використовували на навчаннях для імітації ворога.

Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

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