У Запорізькій області росіянами не вистачає грошей навіть на імітацію освіти, - мер Мелітополя

Російським окупантам не вистачає коштів навіть на імітацію освіти у школах в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Рашисти використовують школи на тимчасово окупованих територіях виключно для промивання мізків юним українцям. Але навіть на якісну імітацію освіти коштів не вистачає", - написав він.

Федоров зазначив, що гауляйтери з гордістю заявили, що в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей з’являться 10 "флагманських шкіл" - з ремонтом та шкільним обладнанням.

"Буду справедливим, привід для гордості в окупантів є: для РФ школи з ремонтом і сучасним обладнанням дійсно дивина. Але наших мешканців ремонтами в школі точно не здивуєш", - додав мер Мелітополя.

Він також зазначив, що поки росіяни фантазують, українці чітко розуміють, що про освіту в школах в окупації не йдеться, тож вони чекають на деокупацію.

Нагадаємо, у Мелітополі загарбники виселяють дітей з гуртожитку та готують місця для росіян.

До того ж, окупанти продовжують звозити до Мелітополя своїх лікарів та вчителів.

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