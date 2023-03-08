Окупанти у Бердянську провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи

Російські військові продовжують тиснути на місцеві родини, які не хочуть віддавати дітей до російських шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує тиснути на місцевих мешканців, аби ті віддавали своїх дітей до пропагандистських осередків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до батьків приходять з обшуками, аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.

"Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - додали у ЦНС.