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Окупанти у Бердянську провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи

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Бердянськ, Середа 08 березня 2023 15:15
Окупанти у Бердянську провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи Фото: Окупанти у Бердянську провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують тиснути на місцеві родини, які не хочуть віддавати дітей до російських шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує тиснути на місцевих мешканців, аби ті віддавали своїх дітей до пропагандистських осередків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до батьків приходять з обшуками, аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.

"Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про масштабну пожежу в одному з районів міста.

В окупованому Бердянську (Запорізька область) загострюється гуманітарна криза, а працездатне населення покидає місто.

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