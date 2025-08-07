Список умов. Що треба зробити, щоб вас забронювали на роботі

Бронювання співробітників компаніями проводять за певними правилами. Але деяких умов для броні мають дотримуватись і самі співробітники або кандидати на вакансію.

Що має зробити сам працівник для отримання броні та чи можуть бронювати людину відразу при прийомі на роботу, а не через три місяці, в коментарі РБК-Україна розповідає військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Що має зробити працівник для бронювання

Умови для бронювання, які повинні бути зі сторони працівника, чітко визначені законом, пояснює Михайло Лобунько.

Військовозобов'язаний має виконати такі вимоги:

перебуває на військовому обліку;

перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;

уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку";

"Військовозобов’язаний повинен своєчасно оновити свої облікові дані через ТЦК та СП, ЦНАП або застосунок Резерв+ відповідно до вимог Закону №3633-IX від 18 травня 2024 року. Це включає особисті дані, адресу, контактну інформацію тощо", – пояснює Михайло Лобунько.

не перебуває у розшуку.

Чи можуть дати бронь відразу при прийнятті на роботу?

Часом в оголошеннях з вакансіями пишуть, що бронювання надається через три місчці після того, як людину приймуть на роботу. Але, за словами фахівця ЮК "Приходько та Партнери", законодавство України не встановлює чіткого мінімального терміну роботи на підприємстві для бронювання.

"Таким чином, бронювання можливе одразу після працевлаштування, якщо працівник відповідає всім вищезгаданим умовам і підприємство має право на бронювання на підставі наявності статусу критичності", – зазначає співрозмовник.

Правила бронювання у 2025 році

У травні 2025 року в Україні оновили правила бронювання працівників компаній. Тепер є можливість забронювати більшу кількість співробітників.

Кількість військовозобов’язаних працівників у компанії тепер рахуватимуть із урахуванням тих, кого офіційно мобілізували після 18 травня 2024 року. Це дає підприємствам змогу збільшити число працівників, яких вони можуть забронювати, відповідно до свого відсотка.

Раніше до розрахунку включали лише тих, хто перебуває на військовому обліку й не мобілізований, тепер же додаються і мобілізовані, за умови їх офіційного працевлаштування.