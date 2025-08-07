ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Список условий. Что надо сделать, чтобы вас забронировали на работе

Украина, Четверг 07 августа 2025 18:24
UA EN RU
Список условий. Что надо сделать, чтобы вас забронировали на работе Бронирование сотрудников в Украине во время мобилизации (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Михаил Лобунько

Бронирование сотрудников компаниями проводят по определенным правилам. Но некоторые условия для брони должны соблюдать и сами сотрудники или кандидаты на вакансию.

Что должен сделать сам работник для получения брони и могут ли бронировать человека сразу при приеме на работу, а не через три месяца, в комментарии РБК-Украина рассказывает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Что должен сделать сотрудник для бронирования

Условия для бронирования, которые должны быть со стороны работника, четко определены законом, объясняет Михаил Лобунько.

Военнообязанный должен выполнить следующие требования:

  • находится на воинском учете;
  • находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;
  • уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";

"Военнообязанный должен своевременно обновить свои учетные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение Резерв+ в соответствии с требованиями Закона №3633-IX от 18 мая 2024 года. Это включает личные данные, адрес, контактную информацию и т.д.", – объясняет Михаил Лобунько.

  • не находится в розыске.

Могут ли дать бронь сразу при приеме на работу?

Порой в объявлениях с вакансиями пишут, что бронирование предоставляется через три месяца после того, как человека примут на работу. Но, по словам специалиста ЮК "Приходько и Партнеры", законодательство Украины не устанавливает четкого минимального срока работы на предприятии для бронирования.

"Таким образом, бронирование возможно сразу после трудоустройства, если работник соответствует всем вышеупомянутым условиям и предприятие имеет право на бронирование на основании наличия статуса критичности", – отмечает собеседник.

Правила бронирования в 2025 году

В мае 2025 года в Украине обновили правила бронирования сотрудников компаний. Теперь есть возможность забронировать большее количество сотрудников.

Количество военнообязанных работников в компании теперь будут считать с учетом тех, кого официально мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это дает предприятиям возможность увеличить число работников, которых они могут забронировать, в соответствии со своим процентом.

Ранее в расчет включали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, теперь же добавляются и мобилизованные, при условии их официального трудоустройства.

Больше о правилах бронирования сотрудников можно почитать в колонке юриста для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бронирование от мобилизации Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине Юридические советы
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики