Нові правила броні від мобілізації. Що зміниться і до чого готуватися роботодавцям

22 листопада Кабмін ухвалив Постанову №1332, яка повністю змінює порядок бронювання працівників. Зміни набудуть чинності з 1 грудня 2024 року, хоча деякі положення вже діють. Що означають ці нововведення для бізнесу та до яких викликів треба бути готовим – у колонці адвоката і провідного юрисконсульта Nota Group Антона Маринича.

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Нові правила бронювання: що змінилося

Бронювання військовозобов’язаних працівників – це не лише право, а й важливий інструмент для підтримки бізнесу, особливо у складні часи. Проте тепер цей процес значно відрізнятиметься від того, до чого ми звикли.

1. Всі заяви – через портал "Дія"

Тепер роботодавцям не потрібно збирати гори паперових документів – усі процедури переведено в цифровий формат. Це безперечно зручно для великих компаній із власними юристами та ІТ-відділами. Однак для підприємств, які працюють у невеликих містах або не мають технічної можливості користуватися порталом "Дія", можуть виникнути проблеми.

Наприклад, невеликий фермерський кооператив у віддаленому селі може просто не мати інтернету чи відповідного обладнання. Для таких випадків передбачено виключення, але чи працюватиме це на практиці – покаже час. До речі, тим підприємствам, у ких явникають труднощі із веденням військового обліку та бронюванням, у нагоді стануть аутсорсингові компанії у яких цей процес налагодено.

2. Скасовано погодження Мінекономіки та Міноборони

Відтепер не буде необхідності отримувати погодження від Мінекономіки та Міноборони. З одного боку, це пришвидшує процес, з іншого – робить його більш автоматизованим, що може призвести до зменшення людського контролю. Наприклад, якщо раніше відмова у бронюванні могла бути переглянута на рівні Мінекономіки, тепер таких механізмів може не вистачати.

3. Розширення переліку броньованих працівників

Це чудова новина для роботодавців. Нові правила дозволяють бронювати більше військовозобов’язаних, які виконують критично важливі функції. Особливо це актуально для IT-компаній, агробізнесу чи виробничих підприємств.

Проте залишається обмеження – лише 50% працівників можуть бути заброньовані, якщо немає окремого рішення Міноборони. Уявіть ситуацію: на заводі працюють 100 осіб, із них лише 50 можуть бути броньовані. Як обрати, хто залишиться, а хто може бути мобілізований? Це важливе запитання для керівників.

4. Обмеження на бронювання через низьку зарплату

Якщо зарплата працівника на критично важливому підприємстві менша за 2,5 мінімальних зарплат, бронювання для нього неможливе. Наприклад, на сьогодні це близько 21 тисячі гривень.

Це рішення викликає багато запитань: а як бути з працівниками у регіонах, де рівень оплати праці традиційно нижчий? Це може змусити роботодавців штучно підвищувати зарплати, аби забезпечити бронювання, що, у свою чергу, вплине на фінансове навантаження.

5. Новий порядок розрахунку кількості працівників для бронювання

Загальна кількість військовозобов’язаних тепер не враховує жінок та певні категорії осіб. Це виглядає як спрощення, але на практиці може викликати плутанину, особливо для підприємств із великою кількістю різнорідного персоналу.

6. Єдиний реєстр критично важливих підприємств

Мінекономіки тепер буде вести спеціальний реєстр, де зберігатиметься інформація про всі критично важливі підприємства. Це рішення виглядає логічно, але для внесення даних до реєстру роботодавець має отримати відповідне рішення від державного органу. Це може займати додатковий час.

Що це означає для бізнесу: основні нововведення

Нові правила вплинуть на всі аспекти управління персоналом:

Зростання навантаження на кадрові служби . Заяви через "Дію", підготовка документів та нові розрахунки – усе це вимагатиме більше уваги.

. Заяви через "Дію", підготовка документів та нові розрахунки – усе це вимагатиме більше уваги. Необхідність підвищення зарплат . Для багатьох роботодавців це стане серйозним викликом, особливо у сферах, де середній рівень доходів нижчий за 2,5 мінімальних зарплат.

. Для багатьох роботодавців це стане серйозним викликом, особливо у сферах, де середній рівень доходів нижчий за 2,5 мінімальних зарплат. Ризики втрати кваліфікованих кадрів . Якщо бронюванню підлягають лише 50% працівників, виникає ризик мобілізації ключових співробітників, які можуть бути незамінними для виробничого процесу.

. Якщо бронюванню підлягають лише 50% працівників, виникає ризик мобілізації ключових співробітників, які можуть бути незамінними для виробничого процесу. Технічна підготовка до роботи через портал "Дія". Для багатьох це буде новим викликом, що потребує інвестицій у техніку та навчання персоналу.

Приклад із практики

Один із моїх клієнтів – невелика компанія, що займається ремонтом медичного обладнання, – уже стикнулася із викликами нових правил. У них працює 30 осіб, і керівник розуміє, що втрати хоча б кількох техніків можуть паралізувати роботу.

Однак під час аналізу з’ясувалося, що лише 10 працівників можуть бути заброньовані за новими правилами, оскільки решта не відповідає критерію зарплати. Керівництво вирішило підвищити їм оплату, але це створило суттєве навантаження на бюджет компанії.

Що враховувати компаніям

Нові правила бронювання спрямовані на спрощення процесів, але водночас вони створюють додаткові виклики для бізнесу. Роботодавцям варто заздалегідь оцінити свої можливості, підготувати документи та адаптувати зарплатну політику.

Від себе хочу додати: ці зміни – це не лише про нові вимоги, але й про нашу здатність адаптуватися. Якщо у вас виникають питання щодо бронювання чи інших юридичних аспектів, звертайтеся до професіоналів. Своєчасна консультація може зекономити вам і час, і ресурси.