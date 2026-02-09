Список "критички" уріжуть: кому гарантують світло, а кого відключать

Скорочення списку "критички"

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям за два дні переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури, яким не відключають електроенергію.

Як зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко, з переліку мають виключити споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у нинішніх умовах.

Водночас, обмеження й надалі не застосовуватимуться для лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств ОПК.

Таке рішення ухвалили для того, щоб зменшити обсяг відключень світла для побутових споживачів.