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До списку Світової спадщини в небезпеці можуть увійти кілька споруд Києва і Львова

Фото: Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі (twitter unesco_kyiv)
Автор: Максим Шушко

ЮНЕСКО рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова.

Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Представниця Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в Україні зазначила, що йдеться про собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавру, а також ансамбль історичного центру Львова.

"Культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни", - заявила Бардескі.

Причиною такого рішення є загроза збереженню цих споруд. Остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить наступного місяця.

Місія ЮНЕСКО в Одесі

Після виходу з "зернової угоди" Росія почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України. Під удар ворога потрапила Одеса, зокрема історичний центр міста.

У липні, російські ракети влучили в історичний центр міста. Окупанти пошкодили понад 20 історичних пам'яток, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Експерти ЮНЕСКО 29 липня прибули до Одеси, щоб оцінити шкоду, завдану російськими атаками.

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