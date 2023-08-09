До списку Світової спадщини в небезпеці можуть увійти кілька споруд Києва і Львова

Представниця Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в Україні зазначила, що йдеться про собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавру, а також ансамбль історичного центру Львова.

"Культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни", - заявила Бардескі.

Причиною такого рішення є загроза збереженню цих споруд. Остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить наступного місяця.

Місія ЮНЕСКО в Одесі

Після виходу з "зернової угоди" Росія почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України. Під удар ворога потрапила Одеса, зокрема історичний центр міста.

У липні, російські ракети влучили в історичний центр міста. Окупанти пошкодили понад 20 історичних пам'яток, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Експерти ЮНЕСКО 29 липня прибули до Одеси, щоб оцінити шкоду, завдану російськими атаками.