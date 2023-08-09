В список Всемирного наследия в опасности могут войти несколько построек Киева и Львова

Представительница Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Украине отметила, что речь идет о соборе святой Софии и близлежащих монашеских зданиях, Киево-Печерской лавре, а также ансамбле исторического центра Львова.

"Культура имеет большой вес и влияет на устойчивость нации во время войны", - заявила Бардески.

Причиной такого решения является угроза сохранению этих построек. Окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет в следующем месяце.

Миссия ЮНЕСКО в Одессе

После выхода из "зернового соглашения" Россия начала активно обстреливать портовую инфраструктуру Украины. Под удар врага попала Одесса, в частности, исторический центр города.

В июле, русские ракеты попали в исторический центр города. Оккупанты повредили более 20 исторических памятников, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Эксперты ЮНЕСКО 29 июля прибыли в Одессу, чтобы оценить ущерб, причиненный российскими атаками.