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В список Всемирного наследия в опасности могут войти несколько построек Киева и Львова

Фото: Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески (twitter unesco_kyiv)
Автор: Максим Шушко

ЮНЕСКО рекомендовала добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности собор святой Софии, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова.

Об этом заявила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Представительница Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Украине отметила, что речь идет о соборе святой Софии и близлежащих монашеских зданиях, Киево-Печерской лавре, а также ансамбле исторического центра Львова.

"Культура имеет большой вес и влияет на устойчивость нации во время войны", - заявила Бардески.

Причиной такого решения является угроза сохранению этих построек. Окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет в следующем месяце.

Миссия ЮНЕСКО в Одессе

После выхода из "зернового соглашения" Россия начала активно обстреливать портовую инфраструктуру Украины. Под удар врага попала Одесса, в частности, исторический центр города.

В июле, русские ракеты попали в исторический центр города. Оккупанты повредили более 20 исторических памятников, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Эксперты ЮНЕСКО 29 июля прибыли в Одессу, чтобы оценить ущерб, причиненный российскими атаками.

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