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В списке 140 различных субъектов: Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора РФ

Понедельник 13 января 2025 21:46
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В списке 140 различных субъектов: Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора РФ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский вечером понедельника, 13 января, ввел новые санкции против финансового сектора Российской Федерации. Санкции коснулись 140 субъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского и сайт Офиса президента.

"Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 различных субъектов. Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление", - сообщил Зеленский.

По его словам, санкции - это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну.

В указе №24 отмечается, что новые санкции введены как против юридических, так против и физических лиц, причастных к экономике Российской Федерации.

Санкции Украины против РФ

В октябре прошлого года мы писали, что я президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России. А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.

Также 2 декабря Зеленский подписал указ о расширении санкций против Российской Федерации. Они касаются физических и юридических лиц, которые работают на российскую военную систему.

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