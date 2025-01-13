В списке 140 различных субъектов: Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора РФ
Президент Владимир Зеленский вечером понедельника, 13 января, ввел новые санкции против финансового сектора Российской Федерации. Санкции коснулись 140 субъектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского и сайт Офиса президента.
"Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России. 140 различных субъектов. Будем и дальше работать с партнерами, чтобы согласовать наше давление", - сообщил Зеленский.
По его словам, санкции - это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну.
В указе №24 отмечается, что новые санкции введены как против юридических, так против и физических лиц, причастных к экономике Российской Федерации.
Санкции Украины против РФ
В октябре прошлого года мы писали, что я президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России. А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.
Также 2 декабря Зеленский подписал указ о расширении санкций против Российской Федерации. Они касаются физических и юридических лиц, которые работают на российскую военную систему.
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