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В списке даже топ-чиновники. СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 15:17
В списке даже топ-чиновники. СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов Фото: СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов на временно оккупированных территориях (volyn com ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Речь идет о двух "топ-чиновниках" фейковых властей Мариуполя, трех "чиновниках" из так называемой "ЛНР" и бывшем руководителе объектов критической инфраструктуры Херсона", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, в частности, коллаборант из Херсонской области уже в марте перешел на сторону врага и начал выступать с заявлениями о присоединении региона к РФ в пророссийских медиа, а украинских военнослужащих призвал сложить оружие.

"В Мариуполе коллаборантка занимается организацией незаконных выборов и референдума. А депутат горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ занял должность "замглавы администрации города Мариуполя" в сфере ЖКХ", - добавляют в ведомстве.

К тому же в Луганской области подозрения получили две "чиновницы" местных соцучреждений и "и.о. прокурора Новоайдарского района ЛНР", который выносит обвинительные приговоры украинским патриотам.

Относительно всех этих "должностных лиц" продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Ранее СБУ разоблачила еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Кроме того, СБУ установила всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

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