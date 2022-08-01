У списку навіть топ-посадовці. СБУ викрила ще 6 колаборантів

СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Мова йде про двох "топ-посадовців" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, зокрема, колаборант з Херсонської області вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.

"У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ", - додають в відомстві.

До того ж в Луганській області підозри отримали дві "посадовиці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Відносно усіх цих "посадовців" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.