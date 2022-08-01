У списку навіть топ-посадовці. СБУ викрила ще 6 колаборантів
СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Мова йде про двох "топ-посадовців" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в СБУ, зокрема, колаборант з Херсонської області вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.
"У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ", - додають в відомстві.
До того ж в Луганській області підозри отримали дві "посадовиці" місцевих соцустанов і "в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР", який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.
Відносно усіх цих "посадовців" триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
Раніше СБУ викрила ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.
Крім того, СБУ встановила всіх колаборантів та зрадників, які вступили до створеного окупантами "головного управління МВС Херсонської області".
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