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СБУ установила всех коллаборантов, работающих в "МВД" оккупантов в Херсонской области

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 11:21
СБУ установила всех коллаборантов, работающих в "МВД" оккупантов в Херсонской области Фото: СБУ установила всех коллаборантов, работающих в "МВД" оккупантов в Херсонской области (volyn com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности установила всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

По материалам СБУ, уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области.

14 из них - бывшие работники Национальной полиции. Подозрение объявлено по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":

  • Бобрышев В.М. - начальник управления кадрового обеспечения;
  • Трубаев М.В. - начальник управления уголовного розыска;
  • Гаркуша Г.А. - командир батальона "Беркут";
  • Савина Н.В. - заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;
  • Стусенко Е.Г. - заместитель начальника следственного управления - начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
  • Малиновский Р.А. - заместитель начальника управления уголовного розыска - начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
  • Горелов К.В. - начальник Центра общественных связей;
  • Великосельский Е.В. - начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
  • Шершень М.В. - начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
  • Одинец С.С. - заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.

СБУ установила всех коллаборантов, работающих в &quot;МВД&quot; оккупантов в Херсонской области

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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Служба безопасности Украины
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