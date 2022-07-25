СБУ установила всех коллаборантов, работающих в "МВД" оккупантов в Херсонской области
Служба безопасности установила всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.
По материалам СБУ, уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области.
14 из них - бывшие работники Национальной полиции. Подозрение объявлено по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":
- Бобрышев В.М. - начальник управления кадрового обеспечения;
- Трубаев М.В. - начальник управления уголовного розыска;
- Гаркуша Г.А. - командир батальона "Беркут";
- Савина Н.В. - заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;
- Стусенко Е.Г. - заместитель начальника следственного управления - начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;
- Малиновский Р.А. - заместитель начальника управления уголовного розыска - начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
- Горелов К.В. - начальник Центра общественных связей;
- Великосельский Е.В. - начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Шершень М.В. - начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;
- Одинец С.С. - заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.
Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.
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