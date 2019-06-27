В списках партий баллотируются 115 действующих нардепов

Комитет избирателей Украины сообщает, что в списках политических партий на выборы в Верховную раду баллотируется 115 действующих народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По данным комитета, действующие парламентарии присутствуют в списках 11 политсил.

"По оценке Комитета избирателей, из избирательных списков 21 политической партии действующие народные депутаты присутствуют в списках 11 политических сил. Если говорить о количестве, то всего в списках партий баллотируется 115 действующих народных депутатов", - указано в сообщении.

Отмечается, что больше всего действующих депутатов ВР выдвинула партия "Европейская солидарность", в списках которой есть 21 депутат. На втором месте - "Батькивщина" - 17 народных депутатов, на третьем - Радикальная партия Олега Ляшко - 16 кандидатов, в списке "Оппозиционной платформы "За жизнь" 15 действующих народных депутатов, у "Оппозиционного блока" - 12. При этом в списках партий "Слуга народа" и "Голос" нет ни одного действующего депутата Рады.

Также комитет подсчитал, что четверть кандидатов в нардепы являются беспартийными.

"По нашей оценке, 25% кандидатов в избирательных списках партий являются беспартийными. То есть, каждая 4-е лицо, включенное в избирательный список партии, не является членом партии, от которой оно выдвигается", - проинформировали в КИУ.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в ВР.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы.