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Из списка "Слуги народа" начали исключать кандидатов в депутаты

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 16:25
Из списка "Слуги народа" начали исключать кандидатов в депутаты
Фото: съезд партии Слуга народа (РБК-Украина)

Из списка вычеркнули 25-летнюю Ирину Панченко

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, которая была включена в него под №73. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Согласно сообщению, Панченко исключена из списка после дополнительной проверки.

В партии также анонсировали проведение "постпраймериз", в результате которых список партии, представленный на съезде, будет изменен.

"Результаты постпраймериз вы узнаете после следующего этапа съезда партии в июле", - говорится в сообщении.

Из списка &quot;Слуги народа&quot; начали исключать кандидатов в депутаты

Напомним, 9 июня политическая партия "Слуга народа" на съезде в Ботаническом саду представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Отметим, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в начале июня, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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