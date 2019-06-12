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Зі списку "Слуги народу" почали виключати кандидатів у депутати

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 16:25
Зі списку "Слуги народу" почали виключати кандидатів у депутати
Фото: з'їзд партії Слуга народу (РБК-Україна)

Зі списку викреслили 25-річну Ірину Панченко

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів в народні депутати Ірину Панченко, яка була включена в нього під №73. Про це повідомляється на сторінці партії в Facebook.

Згідно з повідомленням, Панченко виключена зі списку після додаткової перевірки.

У партії також анонсували проведення "постпраймеріз", в результаті яких список партії, представлений на з'їзді, буде змінено.

"Результати постпраймеріз ви дізнаєтеся після наступного етапу з'їзду партії в липні", - йдеться в повідомленні.

Зі списку &quot;Слуги народу&quot; почали виключати кандидатів у депутати

Нагадаємо, 9 червня політична партія "Слуга народу" на з'їзді в Ботанічному саду представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які заплановані на 21 липня 2019 року.

Зазначимо, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні на початку червня, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 48,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

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