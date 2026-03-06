UA

Закриття цехів "АрселорМіттал Кривий Ріг" є наслідком запровадження CBAM, - експерт

14:25 06.03.2026 Пт
1 хв
Закриття окремих виробничих підрозділів на підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг пов’язане зі складною ситуацією в металургійній галузі
aimg Олександр Мороз
глава Федерація металургів України Сергій Біленький (фото: fedmet org)

Закриття окремих виробничих підрозділів на підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг пов’язане зі складною ситуацією в металургійній галузі та запровадженням європейського механізму вуглецевого коригування імпорту Carbon Border Adjustment Mechanism.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Федерації металургів України Сергія Біленького.

За його словами, на початку 2026 року підприємство закрило цех блюмінгу та припинило роботу ЛМЗ, що фактично означає початок скорочень у галузі.

Беленький зазначив, що менеджмент компанії раніше попереджав органи влади про можливість таких кроків у разі невирішення ключових проблем.

Каталізатором рішень стало набуття чинності з 1 січня 2026 року механізму CBAM, на відтермінування якого розраховували українські експортери.

Раніше чисельні експерти та українські промисловці наголошували на необхідності запровадження особливих умов для України.

Відповідне рішення мають просувати українські можновладці. Відсутність такого рішення нанесе економіці удар, який вона може не витримати.

