Закриття цехів "АрселорМіттал Кривий Ріг" є наслідком запровадження CBAM, - експерт

За його словами, на початку 2026 року підприємство закрило цех блюмінгу та припинило роботу ЛМЗ, що фактично означає початок скорочень у галузі.

Беленький зазначив, що менеджмент компанії раніше попереджав органи влади про можливість таких кроків у разі невирішення ключових проблем.

Каталізатором рішень стало набуття чинності з 1 січня 2026 року механізму CBAM, на відтермінування якого розраховували українські експортери.