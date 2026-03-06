RU

Экономика

Закрытие цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" является следствием введения CBAM, - эксперт

14:25 06.03.2026 Пт
1 мин
Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли
aimg Александр Мороз
глава Федерация металлургов Украины Сергей Беленький (фото: fedmet org)

Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли и введением европейского механизма углеродной корректировки импорта Carbon Border Adjustment Mechanism.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

По его словам, в начале 2026 года предприятие закрыло цех блюминга и прекратило работу ЛМЗ, что фактически означает начало сокращений в отрасли.

Беленький отметил, что менеджмент компании ранее предупреждал органы власти о возможности таких шагов в случае нерешения ключевых проблем.

Катализатором решений стало вступление в силу с 1 января 2026 года механизма CBAM, на отсрочку которого рассчитывали украинские экспортеры.

Ранее многочисленные эксперты и украинские промышленники отмечали необходимость введения особых условий для Украины.

Соответствующее решение должны продвигать украинские чиновники. Отсутствие такого решения нанесет экономике удар, который она может не выдержать.

