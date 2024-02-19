Спираючись на досвід війни в Україні. У Туреччині представили лазерну антидронову систему

У Туреччині представили національну лазерну систему, яка покликана боротися з повітряними цілями, зокрема безпілотниками.
Про це заявив представник компанії Roketsan Сейіт Тунч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Про це він говорив на 8-му саміті проєктного ринку та співробітництва і дав оцінку підходам, які матимуть значення на полі битви сьогодні та в майбутньому.
Посилаючись на висновки про те, що продукти індустріального століття безпорадні в цій царині, що було особливо очевидно під час війни РФ проти України, Тунч вказав на розробку продуктів, придатних для цифрової епохи, і на кроки, які слід зробити.
Він також підкреслив, що необхідно проєктувати і виробляти продукти з правильно розробленою архітектурою програмного забезпечення, а не просто створювати їх.
Тунч сказав, що ALKA є гібридною системою протиповітряної оборони, яка використовує електромагнітні та лазерні технології проти асиметричних загроз. ALKA використовує штучний інтелект, а сама інноваційна система озброєння розроблена з правильною архітектурою.
Також представник компанії сказав, що міні-ракетний комплекс з лазерним наведенням METE є ще одним інноваційним продуктом Roketsan.
Він також вважає, що це найменша у світі ракета завдовжки 50 сантиметрів і діаметром 40 міліметрів, яка може точно уразити ціль. Тунч також заявив, що компанія проводить дослідження, орієнтовані на штучний інтелект.
Україна отримала від партнерів низку систем, які допомагають їй захистити небо від ворожих цілей.
У жовтні повідомлялося, що австралійська компанія виготовила і передала Україні систему-вбивцю дронів Slinger. Вона допоможе Україні краще захистити небо.
Тоді ж стало відомо, що в новому пакеті військової підтримки Велика Британія передасть Україні систему ППО Terrahawk Paladin. Вона допоможе у відбитті атак безпілотниками завдяки системі відстеження зі штучним інтелектом, яка розпізнає навіть птахів.
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