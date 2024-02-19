Опираясь на опыт войны в Украине. В Турции представили лазерную антидронную систему

В Турции представили национальную лазерную систему, которая призвана бороться с воздушными целями, в частности беспилотниками.
Об этом заявил представитель компании Roketsan Сейит Тунч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Об этом он говорил на 8-м саммите проектного рынка и сотрудничества и дал оценку подходам, которые будут иметь значение на поле битвы сегодня и в будущем.
Ссылаясь на выводы о том, что продукты индустриального века беспомощны в этой области, что было особенно очевидно во время войны РФ против Украины, Тунч указал на разработку продуктов, пригодных для цифровой эпохи, и на шаги, которые следует предпринять.
Он также подчеркнул, что необходимо проектировать и производить продукты с правильно разработанной архитектурой программного обеспечения, а не просто создавать их.
Тунч сказал, что ALKA является гибридной системой противовоздушной обороны, которая использует электромагнитные и лазерные технологии против асимметричных угроз. ALKA использует искусственный интеллект, а сама инновационная система вооружения разработана с правильной архитектурой.
Также представитель компании сказал, что мини-ракетный комплекс с лазерным наведением METE является еще одним инновационным продуктом Roketsan.
Он также считает, что это самая маленькая в мире ракета длиной 50 сантиметров и диаметром 40 миллиметров, которая может точно поразить цель. Тунч также заявил, что компания проводит исследования, ориентированные на искусственный интеллект.
Украина получила от партнеров целый ряд систем, которые помогают ей защитить небо от враждебных целей.
В октябре сообщалось, что австралийская компания изготовила и передала Украине систему-убийцу дронов Slinger. Она поможет Украине лучше защитить небо.
Тогда же стало известно, что в новом пакете военной поддержки Великобритания передаст Украине систему ПВО Terrahawk Paladin. Она поможет в отражении атак беспилотниками благодаря системе отслеживания с искусственным интеллектом, распознающей даже птиц.
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