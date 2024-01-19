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Спимо спокійно вночі. У Фінляндії заявили, що не бояться нападу з боку РФ

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Фінляндії не бачать загрози можливого нападу з боку Російської Федерації.

Як повідомляє РБК-Україна, таку думку висловив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо під час виступу перед журналістами на прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном

"

нарощувати потужності оборонної промисловості та виробництво боєприпасів. Зокрема для того, щоб і надалі надавати підтримку Україні.

"Стратегічна конкурентоспроможність означає міцнішу економічну базу, більш динамічний спільний ринок, заснований на вільному пересуванні, чесній конкуренції та кращій здатності укладати торговельні", - сказав він.

Закриття кордону Фінляндії з Росією

30 листопада 2023 року влада Фінляндії закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до Фінляндії.

13 грудня уряд поновив роботу двох КПП, однак вже за кілька днів знову повністю їх закрив через нову хвилю мігрантів.

11 січня уряд Фінляндії вирішив продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо кордони будуть закриті до 11 лютого.

Днями у Фінляндії заявили, що вирішили збудувати більшу кількість тимчасових загороджень для запобігання нелегального перетину кордону з боку РФ. 

Водночас, навряд чи колючий дріт або інші бар'єри будуть зведені вздовж усього східного кордону Фінляндії та Росії. Довжина східного сухопутного кордону між державами становить 1300 кілометрів. Близько 70% кордону - це хвойні або змішані ліси, а 10% - це водні ресурси, озера і море. Це малозаселені регіони.

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