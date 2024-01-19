Спим спокойно ночью. В Финляндии заявили, что не боятся нападения со стороны РФ

"

наращивать мощности оборонной промышленности и производство боеприпасов. В частности для того, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине.

"Стратегическая конкурентоспособность означает более крепкую экономическую базу, более динамичный общий рынок, основанный на свободном передвижении, честной конкуренции и лучшей способности заключать торговые", - сказал он.

Закрытие границы Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Финляндию.

13 декабря правительство возобновило работу двух КПП, однако уже через несколько дней снова полностью их закрыло из-за новой волны мигрантов.

11 января правительство Финляндии решило продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.

На днях в Финляндии заявили, что решили построить большее количество временных заграждений для предотвращения нелегального пересечения границы со стороны РФ.

В то же время, вряд ли колючая проволока или другие барьеры будут возведены вдоль всей восточной границы Финляндии и России. Длина восточной сухопутной границы между государствами составляет 1300 км. Около 70% границы – это хвойные или смешанные леса, а 10% – это водные ресурсы, озера и море. Это малообитаемые регионы.

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