У спільників нардепа Дубінського проводять обшуки: деталі справи

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що обшуки проводять у спільників народного депутата Олександра Дубінського.

За інформацією слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич намагався виїхати з України у Молдову на автомобілі через один з пропускних пунктів.

ДБР зазначає, що чоловік за вказівкою нардепа повинен був прибути до Кишинева, щоб перегнати елітне авто народного обранця до Відня.

Для виїзду за кордон нардеп використав підконтрольну громадську організацію "Медіаоборона", щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації.

Частину документів, необхідних для втечі "клієнтів", нардеп зберігав у свого колишнього помічника - депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон ч. 2 ст. 332 КК України. Санкції статті передбачають до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, в місцях їх проживання, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконної схеми.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.