У сообщников нардепа Дубинского проводят обыски: детали дела

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что обыски проводятся у сообщников народного депутата Александра Дубинского.

По информации следствия, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник пытался уехать из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов.

ГБР отмечает, что мужчина по указанию нардепа должен был прибыть в Кишинев, чтобы перегнать элитный автомобиль народного избранника в Вену.

Для выезда за границу нардеп использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров. Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации.

Часть документов, необходимых для побега "клиентов", нардеп хранил у своего бывшего помощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту организации незаконной переправки через государственную границу ч. 2 ст. 332 УК Украины. Санкции статьи предусматривают до 7 лет за решеткой.

Правоохранители проводят семь одновременных обысков в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, в местах их проживания, а также у других лиц, принимавших участие в организации незаконной схемы.

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Обязав его носить электронный браслет.