Спільна заява саміту миру не закликатиме до виведення військ Росії з України, - ЗМІ

Як нагадує телерадіокомпанія, згідно з заявою уряду Швейцарії, на саміті будуть присутні 90 країн та організацій.

Зокрема в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Мова йде про:

безпеку атомних електростанцій;

продовольчу безпеку;

звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії.

Водночас документ не містить вимог щодо:

виведення російських терористів з української території;

відновлення територіальної цілісності України.

Втім спільна заява підкреслюватиме важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру.

"За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією", - додає NHK.

Саміт миру

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах.

Як розповіла президент Швейцарії Віола Амхерд, наразі її країна фіксує зростання кількості кібератак та дезінформаційних кампаній напередодні Глобального саміту миру.

Зокрема РБК-Україна розповідало про те, як Росія опирається проведенню засідання у матеріалі "Противник миру. Як Росія хоче зірвати саміт по Україні у Швейцарії".