UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спільна заява саміту миру не закликатиме до виведення військ Росії з України, - ЗМІ

Фото: ілюстроване зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Учасникам саміт миру запропонують проєкт спільної заяви, яка не міститиме заклику до виведення російських військ з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як нагадує телерадіокомпанія, згідно з заявою уряду Швейцарії, на саміті будуть присутні 90 країн та організацій. 

Зокрема в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Мова йде про: 

  • безпеку атомних електростанцій; 
  • продовольчу безпеку; 
  • звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії.

Водночас документ не містить вимог щодо: 

  • виведення російських терористів з української території; 
  • відновлення територіальної цілісності України. 

Втім спільна заява підкреслюватиме важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру

"За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією", - додає NHK.

Саміт миру 

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах. 

Як розповіла президент Швейцарії Віола Амхерд, наразі її країна фіксує зростання кількості кібератак та дезінформаційних кампаній напередодні Глобального саміту миру. 

Зокрема РБК-Україна розповідало про те, як Росія опирається проведенню засідання у матеріалі "Противник миру. Як Росія хоче зірвати саміт по Україні у Швейцарії". 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт мируВійна в Україні