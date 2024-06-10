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У Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, - Reuters

Швейцарія, Понеділок 10 червня 2024 21:45
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У Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, - Reuters Фото: у Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Швейцарії спостерігається збільшення кількості кібератак та дезінформаційних кампаній напередодні Глобального саміту миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агенство, президент Швейцарії Віоли Амхерд заявила, що останніми тижнями почастішали кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Також, за словами міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса, інує явна "зацікавленість" у зриві саміту миру. При цьому міністр уникнув відповіді на запитання хто саме стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

Reuters зазначає, що загалом 90 країн та організацій підтвердили свою участь у саміті миру. Приблизно половина з них - з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру.

Західні ЗМІ дізналися, про що хочуть домовитися на саміті миру щодо України.

Зазначимо, на вимогу України, цього разу Росія не братиме участь в Глобальному саміті миру.

При цьому країна-агресор намагається зірвати майбутній саміт. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Швейцарія Саміт миру Кібератака
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