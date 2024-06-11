Совместное заявление саммита мира не будет призывать к выводу войск России из Украины, - СМИ

Участникам саммит мира предложат проект совместного заявления, которое не будет содержать призыв к выводу российских войск с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Как напоминает телерадиокомпания, согласно заявлению правительства Швейцарии, на саммите будут присутствовать 90 стран и организаций.

В частности, в проекте совместного заявления упоминаются только три из десяти пунктов украинской формулы мира. Речь идет о:

безопасности атомных электростанций;

продовольственной безопасности;

освобождении всех заключенных и возвращении детей, которых депортировали в Россию.

В то же время документ не содержит требований относительно:

вывода российских террористов с украинской территории;

восстановления территориальной целостности Украины.

Впрочем, совместное заявление будет подчеркивать важность участия Российской Федерации в дискуссиях по достижению мира.

"По словам дипломатических источников, вывод российских войск и другие положения, к которым призывает Украина, не включили в проект заявления с учетом позиций некоторых азиатских и ближневосточных стран с быстрорастущей экономикой, поддерживающих связи с Россией", - добавляет NHK.

Саммит мира

Заседание пройдет с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. Во время саммита страны и организации обсудят также украинскую формулу мира, которая, в свою очередь, должна поспособствовать завершению полномасштабной войны в Украине на справедливых условиях.

Как рассказала президент Швейцарии Виола Амхерд, сейчас ее страна фиксирует рост количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне Глобального саммита мира.

В частности РБК-Украина рассказывало о том, как Россия сопротивляется проведению заседания в материале "Противник мира. Как Россия хочет сорвать саммит по Украине в Швейцарии".