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Уночі дрони атакували низку регіонів РФ: виникли пожежі

П'ятниця 10 січня 2025 07:03
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Уночі дрони атакували низку регіонів РФ: виникли пожежі Фото: у Міноборони РФ звітують про збиття дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 10 січня 2025 року невідомі дрони атакували щонайменше 5 регіонів РФ. У низці з них виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Насамперед стало відомо про вибухи в Ростовській області. Як стверджують російські канали, було атаковано кілька населених пунктів. Зокрема, в селі Крим, судячи з усього, був приліт БпЛА по заводу "ПластФактор". У мережі публікували відповідні кадри.

У Міноборони РФ зранку відзвітували, що сили ППО нібито збили 40 БпЛА, з них 16 безпосередньо в Ростовській області.

Ще одним місцем, де є кадри пожеж, виявилося місто Гатчина в Ленінградській області. Канал SHOT пише, що місцеві жителі почули глухі вибухи, після чого за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку, на вулиці Індустріальній. Точні причини події невідомі.

Через деякий час у МНС підтвердили, що в Ленінградській області на площі 1,6 тисячі квадратних кілометрів горить будівля в промзоні. Інформації про постраждалих не надходило.

Останнім місцем атаки, з якого в мережі публікували кадри, є Краснодарський Край. Судячи зі слів автора відео, невідомий дрон влучив по артилерійській бригаді армії РФ.

Нагадаємо, що в ніч на 8 січня звуки вибухів прогриміли в Енгельсі Саратовської області, після чого виникла пожежа на нафтобазі. Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив, що вогонь на території промислового підприємства виник через падіння уламків БпЛА. Станом на вечір 8 січня, його так і не могли загасити.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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