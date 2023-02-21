Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
На погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо випробовувань ядерної зброї вже ніхто у світі не звертає уваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ця людина (Путін ред.) спочатку прийняла рішення, що будуть якісь залякування, а потім це пов'язали з якимись меседжами від США тощо", - йдеться у заяві.
Президент Зеленський вважає, що заяви РФ про підготовку до випробовувань ядерної зброї відбуваються постійно і через це на них ніхто не звертає увагу.
"На жаль, вони (росіяни - ред.) вже спілкуються як терористи, але різниця тільки, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич", - додав президент.
РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міжнародна спільнота має надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії та призупинення її участі в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
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