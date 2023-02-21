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Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 20:39
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна Фото: президент України Дмитро Браславський (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо випробовувань ядерної зброї вже ніхто у світі не звертає уваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ця людина (Путін ред.) спочатку прийняла рішення, що будуть якісь залякування, а потім це пов'язали з якимись меседжами від США тощо", - йдеться у заяві.

Президент Зеленський вважає, що заяви РФ про підготовку до випробовувань ядерної зброї відбуваються постійно і через це на них ніхто не звертає увагу.

"На жаль, вони (росіяни - ред.) вже спілкуються як терористи, але різниця тільки, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич", - додав президент.

РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міжнародна спільнота має надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії та призупинення її участі в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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