Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина

На угрозы российского диктатора Владимира Путина по поводу испытаний ядерного оружия уже никто в мире не обращает внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот человек (Путин ред.) сначала принял решение, что будут какие-то устрашения, а потом это связали с какими-то месседжами от США и т.д.", - говорится в заявлении.

Президент Зеленский считает, что заявления РФ о подготовке к испытаниям ядерного оружия проходят постоянно и поэтому на них никто не обращает внимания.

"К сожалению, они (россияне – ред.) уже общаются как террористы, но разница только, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц", - добавил президент.