Спікеру Палати представників Конгресу США загрожує відставка

Окремі республіканці в Палаті представників обговорюють можливість відставки спікера Майка Джонсона через попередню угоду про витрати, яку він уклав із демократами минулих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії, що закликали до суттєво більшого скорочення бюджету. Близько десятка республіканців у Палаті представників голосно засудили угоду щодо видатків, а консервативна фракція Свободи назвала угоду "повним провалом".

Один із затятих критиків документу - республіканець з Техасу Чіп Рой. Він має намір подати клопотання про відставку Джонсона.

"Я залишаю це питання на столі. Я не збираюся говорити, що подам його завтра ввечері. Я не кажу, що не подам його завтра. Я думаю, що спікер повинен знати, що ми розлючені з цього приводу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість усунення Джонсона з посади, республіканець від штату Теннессі Тім Берчетт сказав журналістам, що "багато людей говорили про це".

Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю Newsweek, що "люди тут і там" серйозно розглядають імовірність відставки спікера.

"Зрештою, це залежить від нас, членів парламенту, чи зможемо ми "витягнути зброю". Справа навіть не лише у спікері. Ми повинні з'ясувати це і бути сильними. Зрештою, Майк (Джонсон) повинен показати, що він може перемогти. Він, безумовно, успадкував складну ситуацію, тому ми будемо судити про результат", - сказала Спартц.

Вона також заявила, що республіканці мають посилити свою гру і змусити демократів вести переговори щодо загальних обсягів видатків.

"Я думаю, що республіканцям справді потрібно стати серйозними і змусити демократів сісти за стіл переговорів, тому що інфляція, збільшення витрат і податків будуть руйнівними для нашої країни", - сказала конгресвумен.

Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила Newsweek, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди.

"Ми дивимося на 50 трлн доларів боргу в наступні 9 з половиною років. Тому республіканці будуть так само винні, як і демократи, з рекордно високими витратами, які будуть продовжувати шкодити нашій економіці та працьовитим родинам середнього класу", - сказала Мейс.

Нова угода лідерів Конгресу для запобігання "Шатдауну"

У неділю, 7 січня, спікер Майк Джонсон, лідер більшості демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, оголосили про укладення попередньої угоди, що встановлює загальний рівень витрат держбюджету США в 2024 році обсягом майже 1,66 трлн доларів. Домовленість покликана запобігти "шатдауну" (часткового призупинення роботи уряду. - ред.) через затримку зі схваленням держбюджету на наступний рік.

Джонсон зазначив, що надіслав окремого листа до колег по Конгресу, в якому повідомив, що угода передбачає скорочення витрат на 16 млрд доларів. За його словами, це "найбільш сприятлива бюджетна угода, якої республіканці досягли за останнє десятиліття".

Однак чинного спікера Палати представників може спіткати доля попередника Кевіна Маккарті, якого 3 жовтня 2023 року відправили у відставку зі схожої причини. Причиною стало обурення деяких консервативних членів Конгресу бюджетною угодою спікера з керівництвом демократів.

У листопаді, після довгих суперечок, Сенат підтримав законопроєкт про тимчасове двохетапне фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну". В документі не передбачена допомога Україні та Ізраїлю. Джо Байден підписав цей документ.

Докладніше про це та про те, чому без угоди щодо південного кордону в США не можуть схвалити не лише держбюджет на 2024 рік, а і багатомільярдну допомогу нашій країні, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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