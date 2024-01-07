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Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти "шатдауну"

США, Неділя 07 січня 2024 23:40
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Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти "шатдауну" Фото: у США лідери Конгресу досягли угоди для уникнення "шатдауну" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідери Конгресу досягли угоди щодо фінансування роботи уряду США в 2024 році, щоб запобігти "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Згідно з домовленістю, для фінансування федерального уряду в 2024 році пропонується виділити 1,66 трильйона доларів. На оборонні потреби передбачено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутрішні дискреційні витрати.

Зазначається, що угода, про яку спільно оголосили лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати Представників Майк Джонсон, швидше за все, зіткнеться з шаленою опозицією з боку ультраправих республіканців у Палаті, які виступають за різке скорочення бюджету.

У неділю, 7 січня, президент США Джо Байден заявив, що ця угода наблизила країну на крок до запобігання непотрібного припинення роботи уряду та захисту важливих національних пріоритетів.

"Це відображає рівень фінансування, про який я домовився з обома сторонами", - сказав американський лідер після оголошення угоди.

Варто зазначити, що контрольована республіканцями Палата представників і Сенат, де більшість демократів, ще повинні домовитися про те, як розподілити ці кошти.

Загроза "шатдауну"

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. У 2023 році США двічі вдалося уникнути цього.

Нагадаємо, що у вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на 2024 рік через нібито "зайві" витрати. Зокрема, республіканці виступали проти додаткової допомоги Україні.

В листопаді, після довгих суперечок США таки схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

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