Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб запобігти "шатдауну"
Лідери Конгресу досягли угоди щодо фінансування роботи уряду США в 2024 році, щоб запобігти "шатдауну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Згідно з домовленістю, для фінансування федерального уряду в 2024 році пропонується виділити 1,66 трильйона доларів. На оборонні потреби передбачено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутрішні дискреційні витрати.
Зазначається, що угода, про яку спільно оголосили лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати Представників Майк Джонсон, швидше за все, зіткнеться з шаленою опозицією з боку ультраправих республіканців у Палаті, які виступають за різке скорочення бюджету.
У неділю, 7 січня, президент США Джо Байден заявив, що ця угода наблизила країну на крок до запобігання непотрібного припинення роботи уряду та захисту важливих національних пріоритетів.
"Це відображає рівень фінансування, про який я домовився з обома сторонами", - сказав американський лідер після оголошення угоди.
Варто зазначити, що контрольована республіканцями Палата представників і Сенат, де більшість демократів, ще повинні домовитися про те, як розподілити ці кошти.
Загроза "шатдауну"
Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету. У 2023 році США двічі вдалося уникнути цього.
Нагадаємо, що у вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на 2024 рік через нібито "зайві" витрати. Зокрема, республіканці виступали проти додаткової допомоги Україні.
В листопаді, після довгих суперечок США таки схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.