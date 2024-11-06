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Спікера-республіканця Майка Джонсона переобрали до Палати представників

Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Чинний спікер нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон повторно ввійшовши до складу Палати представників наступного скликання. Його конкурентом був однопартієць Джошуа Моротт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Джонсон здобув перемогу над республіканцем Джошуа Мороттом, який також змагався за місце в окрузі. Після підрахунку більш як 90% бюлетенів, виявилося, що Джонсон отримав 86% голосів, тоді як Моротт - 14%.

Як повідомляють журналісти, Моротт пропонував, зокрема, скорочення Міністерства освіти США та скасування реформи охорони здоров’я, відомої як ObamaCare. Він також заявляв, що підтримує скорочення "будь-якої іноземної допомоги", вважаючи пріоритетом внутрішні питання країни.

Джонсон успішно забезпечив собі вже п’ятий термін у Палаті представників.

Після офіційного оголошення результатів у своєму виборчому окрузі він повідомив журналістам у Луїзіані, що має намір вилетіти до резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго тієї ж ночі. Спікер підкреслив, що прагне бути поряд з колишнім президентом на його виборчій вечірці в ніч після голосування.

Вибори у США 

У вівторок, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. Головними кандидатами на цю посаду виступили представниця Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Тим часом західні посадовці у відкритому листі звернулися до країн Європи із закликом підготуватися до можливих наслідків виборчого процесу

Політолог Олег Саакян, своєю чергою, попередив про ризик кризи у Штатах після виборів.

Більше про результати голосування можна дізнатися в матеріалі "РБК-Україна".

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