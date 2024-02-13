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Спікера Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні, - Politico

США, Вівторок 13 лютого 2024 21:38
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Спікера Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні, - Politico Архівне фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Демократи сподіваються "загнати в кут" спікера Палати представників США Майка Джонсона, що дасть змогу проголосувати за законопроект про допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Позиція Джонсона

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо національної безпеки в його нинішньому вигляді, наполягаючи на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон.

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань", - сказав він.

На Джонсона тиснуть

Республіканці в Палаті представників хочуть знайти власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. А Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо представник Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

Демократи хочуть "загнати в кут" Джонсона

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", - пише видання.

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

Видання додає, що поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Сьогодні, 13 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

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