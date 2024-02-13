Спикера Джонсона хотят "загнать в угол" для голосования за помощь Украине, - Politico

Демократы надеются "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Позиция Джонсона

Ранее спикер Майк Джонсон заявлял, что не будет поддерживать принятый Сенатом дополнительный законопроект по национальной безопасности в его нынешнем виде, настаивая на том, что республиканцы в Палате представителей напишут свой собственный закон.

Джонсон в своем заявлении поздно вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле в отношении этих важных вопросов", - сказал он.

На Джонсона давят

Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, которые требуют выступить против любого финансирования Украины.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

Демократы хотят "загнать в угол" Джонсона

"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - пишет издание.

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Издание добавляет, что пока непонятно, получат ли они такую поддержку.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Сегодня, 13 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.