Спікер Ради про ідеї щодо бронювання: "податок на боягузтво" ще ніде не спрацював

"Свого часу, в 12-му чи 13-му столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення", - сказав Стефанчук.

Разом з тим, він погодився з оцінкою прем'єра Дениса Шмигаля, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання.

На початку березня Шмигаль заявляв, що насамперед мають бути заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

Крім того, вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню, зазначив глава Уряду.

Плани щодо оновлення бронювання