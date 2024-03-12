Спикер Рады об идеях по бронированию: "налог на трусость" еще нигде не сработал

"В свое время, в 12 или 13 веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари. И этот налог продолжался во многих странах. Я не знаю исторически страну, где бы это сработало. Это мое видение", – сказал Стефанчук.

Вместе с тем он согласился с оценкой премьера Дениса Шмыгаля, что на одного военного, который защищает Украину, должно быть восемь человек, экономически обеспечивающих его содержание.

В начале марта Шмыгаль заявлял, что прежде всего должны быть забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны, критические предприятия.

Кроме того, изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней, отметил глава Правительства.

Планы по обновлению бронирования