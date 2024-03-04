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В Україні вивчають бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати та оплати податків

Україна, Понеділок 04 березня 2024 15:49
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В Україні вивчають бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати та оплати податків Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд вивчає питання бронювання від мобілізації на військову службу з урахуванням оплати офіційної зарплати та оплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

Крім того, вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню.

"Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто вісім людей, які працюють, мають забезпечувати одну людину, яка захищає і ризикує своїм життям на фронті", - сказав Шмигаль.

Бронь від мобілізації

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що головною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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