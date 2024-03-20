Спікер Пентагону зробив нову заяву про затримки допомоги Україні

У Пентагоні усвідомлюють всю жахливість ситуації щодо затримки допомоги для України. Водночас США зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території.

"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", - зазначив він.

За його словами, українці показали себе "неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями", і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії, попри те, що російські війська "досягли певних поступових успіхів".

"Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", - констатував Райдер.

Допомога Україні від США

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Наразі питання виділення 60 млрд євро для України стоїть настільки гостро, що за словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, у разі відсутності допомоги США, Україні доведеться обирати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси. А посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки і ця підтримка "потрібна ще вчора".

На даний момент допомога США залежить тільки від рішення Конгресу. Водночас, США шукають військову техніку в країнах Південної Америки для передачі її Україні. При цьому США готують новий пакет військової допомоги Україні розміром 400 млн доларів. Він може стати першим у 2024 році.