UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спикер Пентагона: у россиян все еще есть планы на Харьков

Фото: пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны США подтверждают, что украинским военным удалось оттеснить войска РФ от Харькова на расстояние около 40-50 километров, однако считают, что несмотря на неудачи агрессор не отказался от своих планов взять город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"Украинцы до сих пор держат Харьков. Они никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 километров) к востоку от Харькова. Но они все еще держат. И россияне не добились там никакого прогресса", - сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Так, добавил он, в Пентагоне все еще думают, что войска РФ хотят взять Харьков.

"Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса", - заявил Кирби.

Спикер Минобороны США пояснил, что хотя "технически" это не относится к зоне проведения Операции объединенных сил со стороны промышленных мощностей, а "просто из-за географического положения, я имею в виду, похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков. Но... они не добились никакого прогресса".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ выбили российских оккупантов из поселка Старый Салтов и установили контроль над переправой через водный массив. Перед этим бойцы 92-й бригады ВСУ освободили поселок Молодовый под Харьковом, а 2 мая украинские военные в ходе контрнаступления отбросили армию РФ на 25 километров от Харькова.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонХарьковКирбиВойна России против Украины