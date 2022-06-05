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Спикер парламента Венгрии объяснил критику со стороны Зеленского "личной психической проблемой"

Новина українською →
Венгрия, Воскресенье 05 июня 2022 00:17
Спикер парламента Венгрии объяснил критику со стороны Зеленского "личной психической проблемой" Фото: в Венгрии объяснили критику со стороны Зеленского "психической проблемой" (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал "какой-то психической проблемой" решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит западных партнеров о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом Кевер заявил в интервью венгерскому изданию 444, сообщает РБК-Украина.

"Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо - упорно, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а вовсе не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какая-то личная психическая проблема", - отметил Кевер.

Он также добавил, что после войны у украинских венгров могут быть проблемы. По его словам, нужно быть очень осторожными, чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется покинуть Украину.

Напомним, украинцам рассказали, как устроиться на работу в Венгрии.

Мы также писали о том, что Венгрия выдвинула новое требование в пользу России.

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