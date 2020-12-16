ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Спікер парламенту Чехії захворів на COVID-19

Середа 16 грудня 2020 09:33
Спікер парламенту Чехії захворів на COVID-19
Фото: Радек Вондрачек (flickr.com sejmrp)
Автор: Андрій Козловський

У голови нижньої палати чеського парламенту Радека Вондрачека діагностували коронавірус. Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат.

Про це Радек Вондрачек повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

"Я завжди був позитивним, зараз у мене навіть є про це довідка... На щастя, перебіг хвороби легкий", - повідомив він.

Нагадаємо, Вондрачек став ще одним з чеських політиків найвищого рангу, в яких підтверджено коронавірус. Раніше на COVID-19 перехворіли віцепрем'єр Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку захворів на коронавірус.

Крім того, прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Разом з тим шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся