Спікер Палати представників США підтримав введення жорстких санкцій проти РФ

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти Росії якомога суворіші санкції. І я прихильник цього кроку", - зазначив Джонсон.

Підтримка спікером Палати представників закону, що вводить нові економічні обмеження проти Росії, відбувається на тлі закликів обох партій у Сенаті запровадити "страшні санкції" проти Кремля.

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь виступили співавторами закону у верхній палаті, який передбачає 500-відсоткове мито для будь-якої країни, яка купує російські енергоносії.

Грем раніше зазначив, що є члени Палати представників, які готові прийняти законопроект про санкції та передати його на підпис президенту США Дональду Трампу. Але поки що незрозуміло, чи підтримає Трамп жорсткі санкції проти РФ на тлі російсько-українських мирних переговорів.

Законопроект Грема-Блюменталя має понад 80 співавторів у Сенаті.

"Законопроект поставить Росію на торговельний безлюдний острів. Наслідки його варварського вторгнення повинні бути реальними для тих, хто його підтримує. Якщо Китай або Індія перестануть купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться", - заявив Грем.

Наразі законопроект знаходиться на розгляді в комітеті Сенату.