Спикер Палаты представителей США поддержал введение жестких санкций против РФ

"Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели санкции против России как можно более строгие санкции. И я сторонник этого шага", - отметил Джонсон.

Поддержка спикером Палаты представителей закона, вводящего новые экономические ограничения против России, происходит на фоне призывов обеих партий в Сенате ввести "страшные санкции" против Кремля.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь выступили соавторами закона в верхней палате, который предусматривает 500-процентную пошлину для любой страны, которая покупает российские энергоносители.

Грэм ранее отметил, что есть члены Палаты представителей, которые готовы принять законопроект о санкциях и передать его на подпись президенту США Дональду Трампу. Но пока непонятно, поддержит ли Трамп жесткие санкции против РФ на фоне российско-украинских мирных переговоров.

Законопроект Грэма-Блюменталя имеет более 80 соавторов в Сенате.

"Законопроект поставит Россию на торговый необитаемый остров. Последствия его варварского вторжения должны быть реальными для тех, кто его поддерживает. Если Китай или Индия перестанут покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится", - заявил Грэм.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете Сената.